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"Укрзализныця" ввела единую цену на напитки в поездах

Купе
09:48 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: ПАО "Укрзализныця" с 1 мая 2018 года установила единую цену в размере 8 гривен на все напитки в поездах дальнего следования.

ПАО "Укрзализныця" ввела с мая этого года единую цену в 8 грн на все напитки, которые продаются в поездах дальнего следования: чай, кофе, кофейный напиток и воду. Об этом рассказал и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця" с мая этого года ввела единую цену в 8 грн на все напитки, которые продаются в поездах дальнего следования: чай, кофе, кофейный напиток (3 в 1) и воду. Мы уверены, что такое нововведение даст пассажиру больше свободы в выборе напитка . Можно воспользоваться услугой - оплатить напиток при продаже билета, а какой именно напиток выбрать - определить непосредственно в поезде", - прокомментировал новшество Кравцов.

Как сообщалось, в марте "Укрзализныця" объявила проведение открытого конкурса на определение единого поставщика продуктов питания, которые будут предлагаться пассажирам поездов дальнего следования.

В конкурсе приняли участие четыре компании: ООО "ВОГ РИТЕЙЛ", ООО "АЛЛЮР ЛТД", СП "ВИТМАРК-УКРАИНА", ООО "Украинская оптово-торговая компания". После анализа всех предложений конкурсная комиссия Укрзализныци признала предложение компании ООО "АЛЛЮР ЛТД" наиболее экономически выгодным.

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Итак, в поездах дальнего следования будет реализоваться такая продукция: чай, кофе натуральный и растворимый, сливки к кофе, кофейный напиток, сахар, печенье галетное и песочное, вафли и другие кондитерские изделия. В поездах можно будет приобрести завтраки (пакетированные каши), сок, воду сладкую и минеральную (газированную и негазированную).

Кроме этого, "Укрзалызниця" планирует предоставлять услугу горячего питания в пассажирских поездах дальнего следования.

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Новости Бизнеса, Единая цена на напитки, Поезда дальнего следования, Продажа, Укрзализныця.
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