В "Нафтогазе" требование НКРЭКУ по счетчикам газа назвали необоснованным

Требование закреплено постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель руководителя департамента энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк, комментируя окончание срока, установленного постановлением НКРЭКУ, после которого все небытовые потребители газа должны оборудовать свои счетчики средствами дистанционной передачи данных.

"Через 21 день истекает срок, когда ВСЕ небытовые потребители газа должны оборудовать свои счетчики средствами дистанционной передачи данных. Так требует постановление НКРЭКУ от 30.09.2015 №2494. При этом на сегодня без таких средств осталась самая большая группа малых небытовых потребителей. Это в основном мелкие предприниматели - кафе, малые офисные помещения и подобные, которые потребляют до 10 тыс. м куб в год. По оценкам, 80 тысяч малых предпринимателей будут вынуждены потратить 1-2 млрд грн на выполнение этого требования", - отметил представитель Нафтогаза.

По словам Хабатюка, на сегодня облгазы уже рассылают письма потребителям, что в случае неустановления таких средств будет отключен газ.

"И формально они правы, ибо этого требует Кодекс ГРМ, но проблема в необоснованности самого требования. НКРЭКУ ссылается на то, что наличие таких средств обязательное условие введения суточной балансировки на рынке газа и без них никак и это европейская практика. Но это неправда! В регламенте 312/2014 нет такого требования, а такие потребители не нуждаются в этих средствах и могут быть отнесены к потребителям отборы/потребление/подач которых не измеряется ежесуточно", - отметил он.

По мнению представителя "Нафтогаза", инициатива НКРЭКУ не дает никакой практической выгоды, кроме финансовой нагрузки на бизнес.

"Для чего тратить миллиарды гривень на то, что не нужно? Кто в этом заинтересован? Поэтому это требование должно быть отменено, как не необходимое, непропорциональное и экономически нецелесообразное! К сожалению, тот кто должен был услышать официально - НКРЭКУ, не услышал", - подчеркнул он.