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Активы "Нафтогаза" в Крыму: в НАК ожидают суда в Гааге

"Нафтогаз"
16:21 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" ожидает в первом квартале 2019 года решение Международного трибунала в Гааге о юрисдикции и по сути иска компании к РФ из-за потери активов в Крыму.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ожидает в первом квартале 2019 года решение Международного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге о юрисдикции и по сути по иску компании против России, в котором "Нафтогаз" требует возместить ему около 5 млрд долл. убытков, а с учетом ожидаемых процентов – 8 млрд долл. из-за потери активов в результате аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом на странице Facebook сообщила пресс-служба компании, комментируя решение трибунала о признании России ответственной за экспроприацию ряда объектов недвижимости в Крыму после оккупации полуострова и обязательству выплатить компенсацию в размере около 150 млн долл. в пользу 18 украинских компаний и одного физического лица.

"Напомним, "Нафтогаз" и шесть наших дочерних компаний там же в Гааге требуют от России компенсацию за захваченные активы в Крыму. На следующей неделе мы ожидаем слушания по юрисдикции и по сути. Во время этих слушаний суд определит, имеет ли "Нафтогаз" основания судиться по российско-украинскому двустороннему соглашению о взаимной защите инвестиций и нарушила ли Российская Федерация свои обязательства. Решение по юрисдикции и по сути юристы ожидают в первом квартале 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если это решение будет в пользу "Натфогаза", суд перейдет к определению суммы возмещения убытков, причиненных компании. Начнется этап оценки ущерба, а за ним - окончательное решение.

"Радуемся за коллег по несчастью, которые уже получили решение, и работаем над своим процессом. Между тем перечень зарубежного имущества РФ постепенно превращается в бестселлер", - отметили в компании.

Весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии "Черноморнефтегаз" потерял свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

В середине января 2017 года "Нафтогаз" привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний.

20 сентября 2017 года в "Нафтогазе" сообщили, что госхолдинг подал в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды) иск против России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков, а с учетом ожидаемых процентов – 8 млрд долл., которые понесла компания в результате незаконного захвата Россией активов "Нафтогаза" в Крыму.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Активы в Крыму, Гаага, Крым, Нафтогаз, Россия, РФ, Украина.
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