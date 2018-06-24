YouTube разрешит торговлю товарами на своем сервисе

Компания YouTube объявила о запуске новых инструментов для создателей видеоконтента. Среди которых - возможность блогерам продавать товары.

Об этом говорится в официальном сообщении компании, передает Liga.Net.

Как отмечается, YouTube в партнерстве с сервисом Teespring позволит блогерам продавать товары со своей атрибутикой прямо на сайте видеосервиса.

Эту функцию уже протестировал аниматор Джошуа Слайс, автор канала о нарисованного паука Лукаса.

Так, блогеру удалось на продаже плюшевых Лукасов заработать около 1 млн долларов за 18 дней.