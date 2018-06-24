https://telegraf.com.ua/files/2018/06/p_51409247-150x90.jpg Бизнес, Компании https://telegraf.com.ua/biznes/kompanii/4161237-youtube-razreshit-torgovlyu-tovarami-na-svoem-servise.html
YouTube разрешит торговлю товарами на своем сервисе
Новости Бизнеса: Функцию уже протестировал аниматор Джошуа Слайс, автор канала о нарисованного паука Лукаса.
Компания YouTube объявила о запуске новых инструментов для создателей видеоконтента. Среди которых - возможность блогерам продавать товары.
Об этом говорится в официальном сообщении компании, передает Liga.Net.
Как отмечается, YouTube в партнерстве с сервисом Teespring позволит блогерам продавать товары со своей атрибутикой прямо на сайте видеосервиса.
Эту функцию уже протестировал аниматор Джошуа Слайс, автор канала о нарисованного паука Лукаса.
Так, блогеру удалось на продаже плюшевых Лукасов заработать около 1 млн долларов за 18 дней.
Telegraf.com.ua