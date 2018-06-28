Компания Uber намерена запустить в Украине сервис доставки еды

Компания Uber намерена к концу 2018 года запустить в Украине сервис доставки еды UberEATS, сообщил генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе Алексей Стах в интервью журналу "Фокус".

"В ближайшее время мы планируем запустить UberEATS – это доставка еды. Он появится до конца года. Сейчас этот сервис стремительно развивается в Европе. Время подачи в разы быстрее, чем через традиционную службу доставки", - сказал он.

По словам А.Стаха, компания также запускает новую систему безопасности - политику ограничения пребывания водителей в приложении.

"По истечении 12 часов за рулем водитель не сможет зайти на платформу следующие 6 часов. Это даст возможность ему отдохнуть, а нам – повысить безопасность пассажира и водителя", - отметил он.

Кроме того, следующий шаг компании – введение проката велосипедов.

"Мы хотим интегрироваться в транспортную экосистему города во всех видах транспорта", - сказал А.Стах.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах.