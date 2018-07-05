"Укрзализныця" увеличила количество поездов на популярное направление

Количество рейсов Киев - Бердянск в направлении Азовского моря увеличили в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности, с 6 июля по 22 августа поезд № 228 Киев - Бердянск, который ранее ездил через день, будет курсировать ежедневно.

Из Киева поезд будет отправляться в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении он будет отправляться в 17:05 и прибывать в столицу в 10:26.

Отмечают, что такое решение Укрзализныци позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море.

Обычно летом, украинцам трудно забронировать или купить билет на поезд в южном направлении. Это связано с увеличением желающих отдохнуть у моря.

Ранее в МЭРТ заявили, что в Украине значительно увеличилось количество желающих отдохнуть за рубежом, что привело к перегрузке чартерных авиаперевозчиков.

Напомним, украинские туристы застряли на несколько дней на отдыхе за границей.

Так, украинцы застряли в Тунисе, Албании, на испанском острове Мальорка, Грузии, Египте, Турции и других курортных странах.