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"Укрзализныця" увеличила количество поездов на популярное направление

Поезд
10:48 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" сообщает, что поезд № 228 Киев - Бердянск с 6 июля по 22 августа будет курсировать ежедневно.

Количество рейсов Киев - Бердянск в направлении Азовского моря увеличили в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности, с 6 июля по 22 августа поезд № 228 Киев - Бердянск, который ранее ездил через день, будет курсировать ежедневно.

Из Киева поезд будет отправляться в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении он будет отправляться в 17:05 и прибывать в столицу в 10:26.

Отмечают, что такое решение Укрзализныци позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море.

Обычно летом, украинцам трудно забронировать или купить билет на поезд в южном направлении. Это связано с увеличением желающих отдохнуть у моря.

"Укрзализныця" планирует модернизировать 22 пригородные электрички в 2018

Ранее в МЭРТ заявили, что в Украине значительно увеличилось количество желающих отдохнуть за рубежом, что привело к перегрузке чартерных авиаперевозчиков.

Напомним, украинские туристы застряли на несколько дней на отдыхе за границей.

Так, украинцы застряли в Тунисе, Албании, на испанском острове Мальорка, Грузии, Египте, Турции и других курортных странах.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Ежедневное курсирование, Киев-Бердянск, Поезд, Укрзализныця.
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