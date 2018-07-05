Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
"Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
Новости: Верховная Рада поддержала законопроект о "едином окне" на таможне
Рада поддержала законопроект о "едином окне" на таможне
Новости: Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
Новости: Табу и запреты наших предков на Ивана Купала
Табу и запреты наших предков на Ивана Купала
X

ПГНК успешно восстановила три газовые скважины

Газовое месторождение
12:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: СП "Полтавская газонефтяная компания" успешно восстановила ряд ликвидированных и законсервированных скважин.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) успешно восстановила ряд ликвидированных и законсервированных скважин из собственного фонда и фонда государственных компаний, сообщила пресс-служба компании.

"Восстановление скважины МСК158 собственного фонда ПГНК, а также скважин Р3, Р22 и Е52 из фонда ПАО "Укргазвыдобування" и Р15 ПАО "Укрнафта" стало результативным", - говорится в сообщении.

Среднесуточный дебит скважины МСК158 на сегодня составляет 9 тыс. куб. м газа и 11 куб. м нефти.

По информации пресс-службы, скважина Р3 из фонда "Укргазвыдобування" успешно отремонтирована в мае-июне 2018 года. Сейчас дает дебит в среднем 180 тыс. куб. м газа в сутки. Скважины Р22 и Е52 совместно дают около 50 тыс. куб. м газа ежедневно.

"Скважина Р15 из фонда "Укрнафты" также показала стабильный дебит, хотя и считалась не подлежащей восстановлению. Для скважины было изготовлено специальное оборудование, учитывая ее нестандартную конструкцию, что в значительной степени способствовало результативности работ", - отмечают в ПГНК.

Сейчас ПГНК ведет работы на скважинах №11 Руденковского месторождения, №215 Западно-Машевской площади и №10 Новониколаевского месторождения.

Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома"

В целом программа интенсификации производства, начатая компанией в 2017 году, показала положительную динамику производства газа и нефти: во втором квартале 2018 года прирост составил 4,4% и 9,1% соответственно по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Как сообщалось, ПГНК обновила программу разработки месторождений, согласно которой проводятся работы по интенсификации и капитальному ремонту скважин. В рамках этой программы компания сотрудничает, в том числе, с государственными компаниями для восстановления ликвидированных скважин, находящихся на лицензионных участках ПГНК. Компания также проводит аналогичные работы по восстановлению собственного фонда скважин.

ПГНК принадлежит британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Восстановление, Законсервированные, Зкважины, Ликвидированные, Полтавская газонефтяная компания.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

"Антонов" выполнит по заказу Siemens транспортировку энергооборудования в Боливию Глава МИД призвал наказать компании, виновные в туристическом коллапсе ГП "Антонов" надеется выпустить 10 самолетов за 5 лет

Последние новости

Маникюр 2018: красивый летний маникюр для жарких деньков (Фото) Гитарист "Морального кодекса" в реанимации в тяжелом состоянии Тайсон с партнерами по сборной Бразилии поиздевались над форвардом команды (Видео)
Сегодня читают
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
03 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
04 Олег Гусев нашел себе новый клуб
05 Грудастая балерина: Надежда Мейхер-Грановская показала, как занимается балетом
Новости сегодня
13:19 Фантасмагорическая красота парка "Сад чудовищ" в Италии (Фото)
13:12 В Киеве был задержан убийца, который сбежал из-под ареста
13:12 Старые снимки Петергофа начала ХХ века (Фото)
13:08 Гассиев: Усик - самый опасный соперник в моей карьере
13:04 Бекхэмы отпраздновали 19 лет жизни в браке
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов, четверо бойцов ранены
"Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов
Новости: Рада настаивает на создании музея вместо ТРЦ на Почтовой площади
Рада проголосовала за музей на Почтовой площади в Киеве
Новости: Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Новости: Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Добавить комментарий
0