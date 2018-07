Ford "потроллил" Tesla в Твиттере

Глава компании Ford Стивен Армстронг написал, что его компания выпускает 7 тысяч машин за 4 часа, в ответ на заявление Илона Маска о выпуске 7 тысяч автомобилей Tesla за 7 дней, сообщила "Украинская правда".

Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

Very proud to share the news our fantastic #FordFiesta has received the best small car award at the @AutoExpress Honours event! pic.twitter.com/UX4WoyUrHt

— Steven Armstrong (@StevenArmstrong) 4 июля 2018 г.