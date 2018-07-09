Минюст привлечет советников по делу "Газпрома"

Реализация распоряжения будет способствовать осуществлению Минюстом мер по защите прав и интересов Украины во время выполнения судебного решения.

Кабинет министров разрешил Министерству юстиции привлечь юридических советников, специалистов, экспертов для взыскания за границей 172 млрд грн с компании "Газпром" (Россия) по решению Антимонопольного комитета (АМКУ).

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №462-р от 4 июля.

"С целью обеспечения защиты прав и интересов Украины во время рассмотрения в заграничных юрисдикционных органах дела с участием иностранного субъекта и Украины на основании соответствующего решения межведомственной рабочей группы разрешить Министерству юстиции осуществить в 2018 году закупку юридических услуг, связанных с защитой прав и интересов Украины при признании и обращении к исполнению решения Хозяйственного суда Киева по делу №910/18299/16 в иностранных юрисдикциях, с применением переговорной процедуры закупки в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 35 Закона Украины "О публичных закупках", - говорится в распоряжении.

В пояснительной части к распоряжению указано, что его реализация будет способствовать осуществлению Минюстом мер по защите прав и интересов Украины во время выполнения судебного решения и позволит за государственные средства привлечь юридических советников, специалистов, экспертов, в том числе иностранных.

В марте Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева об удовлетворении иска Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании с российского газового монополиста "Газпром" штрафа в 85,9 млрд грн за нарушение конкурентного законодательства Украины, а также пени в размере 85,9 млрд грн за несвоевременную уплату штрафа.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил "Газпрому" штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменения решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ. Решение апелляционной инстанции стало поводом для "Газпрома" подать кассацию.

В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию "Газпрома" на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов "Газпрома" в Украине, а также поиск правовых механизмов для такого ареста активов компании за рубежом. Также ранее глава Минюста Павел Петренко заявлял, что на территории Украины у "Газпрома" нет активов на сумму 171 млрд грн.