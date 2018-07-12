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Счетная палата проверит предприятия "Укроборонпрома", среди которых "Маяк"

Здание счетной палаты
08:38 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: zn.ua

Новости Бизнеса: Счетная палата в скором времени проверит завод "Маяк", который изготавливает миномет "Молот".

Счетная палата проверит предприятия Укроборонпрома, среди которых и завод "Маяк", где изготавливают миномет "Молот". Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата в ближайшее время проверит киевские заводы "Маяк", "Радар" и "Квант", которые входят в государственный концерн "Укроборонпром". Именно на "Маяке" изготавливаются "убийственные молоты". Недавно на Ровенском полигоне во время учений разорвался миномет "Молот" — трое военнослужащих 128-й бригады погибли, еще 9 ранены, в тяжелом состоянии. Погибшие — ребята из Закарпатья", — подчеркнул Председатель Счетной палаты.

Валерий Пацкан выразил соболезнования семьям погибших

Он также отметил, что: "Мы не сможем уменьшить их горе, но мы можем и должны проверить это предприятие и проинформировать общество о результатах. Я лично буду держать этот вопрос на контроле. Сегодня, в условиях войны на Востоке, военная техника должна быть как никогда надежной и современной. А наши ребята должны быть максимально защищенными и подготовленными".

Медики рассказали о состоянии пострадавших на Ровненском полигоне

Аудит, за который ответственна член Счетной палаты Ирина Иванова, будет касаться эффективности использования и распоряжения имуществом государственными предприятиями, входящими в состав Государственного концерна "Укроборонпром", что имеет финансовые последствия для государственного бюджета.

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Новости Бизнеса, "Завод Маяк", Изготовление, Миномет "Молот", Счетная палата, Укроборонпром.
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