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Медики рассказали о состоянии пострадавших на Ровненском полигоне

Гранотомет
20:16 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Состояние троих раненых на Ровненском полигоне средней тяжести, их состояние тяжелое, но стабильное.

Состояние троих солдат, пострадавших от взрыва миномета на Ривненском полигоне и госпитализированных во Львов, медики оценивают как средней тяжести, сообщил полковник медицинской службы Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Богдан.

"Оперативное вмешательство позволило спасти жизнь раненым. Сегодня их состояние можно оценить как средней тяжести, интенсивная терапия завершена, угрозы их жизни нет", - рассказал он на брифинге в среду во Львове.

По словам И.Богдана, трое раненых - в сознании, разговаривают и принимают пищу.

Он также отметил эффективную работу медиков, прибывших на место взрыва, добавив, что раненым необходимо долгосрочное лечение, предстоит еще ряд операций.

Как сообщалось, в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне ранним утром 6 июля произошел разрыв 120-мм миномета "Молот" разработки входящего в госконцерн "Укроборонпром" ПАО "Маяк" (Киев). В результате трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Командующий Сухопутных войск ВСУ принял решение о приостановке учений. Назначено служебное расследование для выяснения причин трагедии.

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко доложить итоги расследования инцидента на текущей неделе и распорядился приостановить использование минометов "Молот" в ходе учений на время расследования.

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В среду, 11 июля, на этом полигоне проводится следственный эксперимент для установления причины разрыва миномета "Молот" в ходе учений 6 июля.

"На полигоне при участии директора КНИИСЭ, экспертов и представителей Минобороны начинаем следственный эксперимент по установлению причины детонации/взрыва миномета "Молот", - написал главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

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Новости Украины, Гранотомет, ООС, Ривненский полигон, Украина.
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