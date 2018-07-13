Насалик: Китайская компания готова строить завод ядерного топлива в Украине

Объем финансирования китайской компании China Nuclear Fuel Corporation, которая планирует выкупить российскую долю в проекте завода по производству ядерного топлива, соизмерим с объемом финансирования всего госбюджета Украины. Об этом на заседании Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Это государственная китайская фирма, но с объемом финансирования как бюджет нашего государства", - сказал Насалик.

По его словам, работа с компанией длилась в течение двух лет - и на сегодня китайцы готовы сотрудничать с Украиной для строительства завода по производству ядерного топлива.

"Министерство не продолжает работу, а, наконец, за 8 лет существования, завершает эту работу", - напомнил Насалик.

Как сообщалось, в 2010 году Украиной и Россией создано совместное предприятие по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 - ЧАО "Завод по производству ядерного топлива".

Под сооружение объекта выделены 6,8 га возле поселка Смолино (Кировоградская обл). В проекте украинскому государственному концерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% + 1 акция, а остальные 50% минус 1 акция - российской "ТВЭЛ".

Для реализации проекта строительства завода, украинской стороной на сегодня профинансирован эквивалент 10 млн долл. США, из них 5,2 млн долл. США - аванс на изготовление нестандартизированного оборудования производства ОАО «ТВЭЛ».

Китайская компания China Nuclear Fuel Corporation выразила заинтересованность в выкупе российской доли (50% минус 1 акция) в проекте строительства завода ядерного топлива на территории Украины. Кроме того, инвестор покроет расходы Украины, которые ранее были совершены на финансирование строительства завода.