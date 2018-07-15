Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Автокефалия является одним из столпов мировой геополитики
Порошенко: Автокефалия является одним из столпов мировой геополитики
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что хотят предложить на переговорах по транзиту газа
"Нафтогаз" рассказал, что предложит на переговорах с ЕС и РФ
Новости: Пакьяо феноменально вернулся на ринг, досрочно победив Матиссе (Фото)
Яркая победа Пакьяо над Матиссе (Фото)
Новости: Летние книги об истории настоящего и прошлого
Летние книги об истории настоящего и прошлого
X

Компания Siemens представила новый пассажирский высокоскоростной поезд

Высокоскоростной поезд Velaro Novo
11:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Компания Siemens представила новый высокоскоростной поезд Velaro Novo, который будет курсировать со скоростью от 250 до 360 км/ч.

Новый пассажирский поезд Velaro Novo будет на 30 процентов экономнее и курсировать со скоростью от 250 до 360 км/ч. Компания Siemens представила новый высокоскоростной поезд Velaro Novo в рамках крупнейшая мировой ярмарки железнодорожных технологий InnoTrans, сказано в пресс-релизе компании.

При скорости 300 км/ч новый высокоскоростной поезд использует на 30 процентов меньше энергии, чем предыдущие модели Velaro. Вес поезда уменьшен на 15 процентов, в то же время место для пассажиров увеличено на 10 процентов, отмечает разработчик.

Корпус поезда основан на концепции "пустой трубки", что означает, что внутри нет постоянных объектов, и интерьер может быть изготовлен в соответствии с пожеланиями заказчика.

"Velaro Novo - это наш ответ на глобальные требования к высокоскоростному транспорту. Новый поезд пишет новую главу в истории успеха Velaro и позволяет операторам предлагать пассажирам улучшенный комфорт и экономию во всем жизненном цикле поезда. То, что мы представляем сегодня, - это результат пятилетней разработки: платформа, предлагающая уникально оптимизированные затраты на энергопотребление и обслуживание, а также максимальную гибкость и надежность", - говорит генеральный директор подразделения мобильной связи Siemens Сабрина Суссан.

Гройсман сообщил, когда Украина получит первые дизельные поезда GE

Отмечается, что параметры новой конфигурации делают Velaro Novo надежным и гибким - поезда могут быть адаптированы к новым потребностям оператора даже после нескольких лет эксплуатации. Затраты на техническое обслуживание снижаются благодаря интеграции современных измерительных и сенсорных технологий.

Siemens тестирует новый высокоскоростной поезд с апреля 2018 года по всей Германии.

Ранее компания разработала четыре поколения Velaro. Поезда работают с 2000 года и в настоящее время эксплуатируются в Германии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Испании, Франции, Китае, России, Великобритании и Турции. Siemens начала разработку новой концепции Velaro Novo в 2013 году и планирует сдать первые поезда в эксплуатацию в 2023 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Velaro Novo, Высокоскоростной поезд, Компания Siemens, Презентация, Экономный.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Глава "Укрпошты" написал заявление об отставке Опубликован рейтинг непунктуальных украинских авиаперевозчиков "Укрзализныця" объявила тендер по страхованию на 1,4 млн. гривен

Последние новости

Известный певец женился на модели Алене Гавриловой Спортивные красотки: в Киеве велопарадом проехали более 500 девушек (Фото) Лучшие бомбардиры ЧМ-2018 накануне финала
Сегодня читают
01 Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
02 Трамп поделился с Туском своим мнением касаемо Украины
03 Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."
04 Гороскоп на сегодня, 15 июля 2018: все знаки зодиака
05 Денисовой прислали письмо из РФ о состоянии здоровья Сенцова
Новости сегодня
13:31 На Закарпатье сотрудники ГПСУ со стрельбой задержали 3 нелегалов
13:24 Зена уже не та: поклонники шокированы внешним видом Люси Лоулесс
13:23 Слова Пакьяо после победы над Матиссе
13:21 Премьер Гаити ушел в отставку из-за протестов против повышения цен на бензин
13:09 В Луганске горняков вытащили из обесточенной шахты
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев
Сегодня отмечается День украинских миротворцев
Новости: В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
Новости: Зубко сетует, что на подготовку к зиме на местах тратится слишком мало средств
Зубко рассказал о подготовке к отопительному сезону
Новости: Эксперты назвали самые красивые смартфоны
Эксперты назвали самые красивые смартфоны
Добавить комментарий
0