В "Нафтогазе" отчитались об увеличении чистой прибыли

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2017 году получила 39,4 млрд грн чистой прибыли, что в 2,2 раза больше показателя за 2016 год, говорится в финансовой отчетности компании, независимый аудит которой провела аудиторская компания Deloitte.

Комментируя этот результат, в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что победа в арбитражных процессах против "Газпрома" стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году.

"Нафтогаз" получил самую большую за свою двадцатилетнюю историю чистую прибыль: 39,4 млрд грн (в 2016 году 17,8 млрд грн). Без позитивного эффекта арбитража в деле о транзите газа группа понесла бы чистый убыток в размере 7,4 млрд грн", - говорится в сообщении.