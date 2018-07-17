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В "Нафтогазе" отчитались об увеличении чистой прибыли

"Нафтогаз"
14:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" в 2017 году увеличил чистую прибыль в 2,2 раза - до 39,4 млрд грн.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2017 году получила 39,4 млрд грн чистой прибыли, что в 2,2 раза больше показателя за 2016 год, говорится в финансовой отчетности компании, независимый аудит которой провела аудиторская компания Deloitte.

Комментируя этот результат, в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что победа в арбитражных процессах против "Газпрома" стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году.

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"Нафтогаз" получил самую большую за свою двадцатилетнюю историю чистую прибыль: 39,4 млрд грн (в 2016 году 17,8 млрд грн). Без позитивного эффекта арбитража в деле о транзите газа группа понесла бы чистый убыток в размере 7,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Новости Бизнеса, Газ, Газпром, Нафтогаз, Прибыль, Прибыль Нафтогаза.
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