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Транзит газа: В "Нафтогазе" ответили на заявление Путина в Хельсинки

"Нафтогаз"
23:53 Пн, 16 Июль 2018 Телеграф
УНН

Новости Украины: В "Нафтогазе" прокомментировали заявление Путина по транзиту газа через Украину.

Россия готова сохранить транзит газа в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмськом арбитраже. Но готовы ли "Газпром" и Германия остановить строительство "Северного потока 2" до окончания нового арбитража? Об этом в сети Facebook написал коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Путин говорит, что Россия готова сохранить транзит газа в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмськом арбитраже. Во-первых, два спора (по контракту на поставку газа и контракту на транзит газа) между Газпромом и Нафтогазом уже были урегулированы в Стокгольмськом арбитраже. По его словам, проблемы "только" в том, что Газпром не выполняет решение арбитража - не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долл. компенсации, которую определил арбитраж.", - написал Витренко

"Во-вторых, мы готовы урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым мы недавно обратились в Стокгольмский арбитраж. Напомню, мы требуем от Газпрома примерно 12 млрд долл США. И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция - контракт прямо предусматривает наше право пересматривать транзит тариф", - добавил он.

По словам Витренко, "если этот спор мы будем "регулировать" в арбитраже, то практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае - до конца 2020 года".

"Готовы ли Газпром и Германия остановить строительство Северного потока 2 до окончания нового арбитража?" - резюмировал коммерческий директор "Нафтогаза Украины".

Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".

Кроме того, по его словам, РФ готова продолжить транзитный контракт, если будет урегулирован спор в Стокгольмском арбитраже.

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Новости Украины, Арбитраж, Владимир Путин, Нафтогаз, Транзит газа, Хельсинки.
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