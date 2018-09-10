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В "Укрзализныце" рассказали о повышении тарифов на грузоперевозки

Грузовые перевозки
16:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Трехкратное повышение тарифов на грузоперевозки "Укрзализныця" считает экономически обоснованным.

Сегодня уровень экономически справедливого тарифа на перевозку грузов железнодорожным транспортом, который дает возможность приобрести за время использования новые локомотивы и проложить новое полотно, должен быть втрое выше действующего.

Об этом заявил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

"При отсутствии таких условий невозможно ожидать существенных позитивных изменений в развитии железнодорожных перевозок", - цитируется в сообщении Рязанцев.

По его словам, существующая тарифная политика "Укрзализныци" негативно влияет не только на показатели деятельности самой компании, но и на экономику страны в целом.

"Если сейчас не начать действовать, то в ближайшие 10-15 лет из имеющихся 20 тыс. км железной дороги у нас останется максимум 5 тыс. км. А из имеющихся на сегодня 1,900 тыс. локомотивов у нас уже через пять лет останется максимум 200 ед. Важно, чтобы это стало понятным всем стейкхолдерам перевозок железнодорожным транспортом", - отметил А.Рязанцев.

При этом он отмечает, что введение на этом этапе частной тяги на рынке железнодорожных перевозок станет болезненным шагом для грузоотправителей, поскольку частная компания для возврата инвестиций будет устанавливать тарифы на перевозку значительно выше, чем государственная.

"Именно поэтому "Укрзализныця" предлагает своим клиентам главную дискуссию: сосредоточиться на установлении базового тарифа и индекса к нему на несколько лет вперед", - отметил А.Рязанцев.

Директор по экономике и финансам "Укрзализныци" также добавил: определенными компенсаторами, которые снизят коэффициент необходимого повышения, могут служить, в частности, сокращение избыточной железнодорожной инфраструктуры, упорядочивание тарифов и исключение из них любой классности грузов, достижение консенсуса с государством и обществом по компенсации пассажирских перевозок, отмена налога на землю и ряд других подобных инициатив.

По его словам, компания уже сформировала перечень предложений со всеми необходимыми расчетами.

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена дополнительно привлечь 1,8 млрд грн за счет сближения классов тарифов на грузоперевозки.

Производители стройматериалов обеспокоены ростом цен на грузоперевозки "Укрзализныцей".

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Новости Бизнеса, Андрей Рязанцев, Тарифы, Тарифы на грузоперевозки, Укрзализныця.
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