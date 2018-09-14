Наблюдательный совет "МГУ" сменил главу правления компании

Александр Лисниченко сменил Валерия Ноздрина на должности исполняющего обязанности главы правления ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение наблюдательный совет "МГУ" принял на заседании 12 сентября.

А.Лисниченко ранее возглавлял департамент нефтегазового комплекса в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, работал директором департамента сбыта и операционной деятельности ООО "Шелл Ритейл Украина".

Как сообщалось, наблюдательные советы НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали меморандум о взаимопонимании по выделению оператора ГТС (анбандлинг).

Оператор ГТС до конца 2019 года будет входить в состав "Нафтогаза", который несет ответственность за все внутренние подготовительные работы для последующего выделения оператора и передачи его активов с 1 января 2020-го. "МГУ" до этого времени не будет вести активную операционную деятельность оператора ГТС, но займется подготовкой к процессу сертификации.

Согласно меморандуму, "Нафтогаз" назначит членов набсовета "МГУ" советниками комитета набсовета НАК по вопросам этики и выделения деятельности по транспортировке природного газа с оплатой стоимости их контрактов вместо "МГУ". Ежемесячные заседания комитета должны проводиться не менее одного раза в квартал.