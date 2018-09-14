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Наблюдательный совет "МГУ" сменил главу правления компании

ПАО "Магистральные газопроводы Украины"
12:13 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: В среду, 12 сентября, на заседании набсовет ПАО "Магистральные газопроводы Украины" сменили главу правления компании.

Александр Лисниченко сменил Валерия Ноздрина на должности исполняющего обязанности главы правления ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение наблюдательный совет "МГУ" принял на заседании 12 сентября.

А.Лисниченко ранее возглавлял департамент нефтегазового комплекса в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, работал директором департамента сбыта и операционной деятельности ООО "Шелл Ритейл Украина".

Как сообщалось, наблюдательные советы НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали меморандум о взаимопонимании по выделению оператора ГТС (анбандлинг).

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Оператор ГТС до конца 2019 года будет входить в состав "Нафтогаза", который несет ответственность за все внутренние подготовительные работы для последующего выделения оператора и передачи его активов с 1 января 2020-го. "МГУ" до этого времени не будет вести активную операционную деятельность оператора ГТС, но займется подготовкой к процессу сертификации.

Согласно меморандуму, "Нафтогаз" назначит членов набсовета "МГУ" советниками комитета набсовета НАК по вопросам этики и выделения деятельности по транспортировке природного газа с оплатой стоимости их контрактов вместо "МГУ". Ежемесячные заседания комитета должны проводиться не менее одного раза в квартал.

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Новости Бизнеса, Магистральные газопроводы Украины, МГУ, Набсовет МГУ, Украина.
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