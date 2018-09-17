Amazon проводит внутреннее расследование

Компания Amazon проводит масштабное внутреннее расследование из-за участившихся случаев подкупа сотрудников.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Взятки сотрудники берут за конфиденциальную корпоративную информацию, которая помогает сторонним компаниям продвигать свою продукцию на платформе интернет-магазина.

Внутреннее расследование руководство Amazon начало еще в мае после того, как один из вице-президентов компании Эрик Бруссард получил наводку.

По информации газеты, взятки могут составлять от $80 до $2 тыс.

Взамен сотрудники предоставляют компаниям информацию о системе подбора наименований товаров и принципах их оценки, а также удаляют негативные отзывы и восстанавливают удаленные аккаунты в интернет-магазине.