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Дело Приватбанка: Генпрокуратура получила доступ к счетам компаний

Приватбанк
17:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
minfin.com.ua

Новости Бизнеса: Доступ получен к счетам "Укртатнафты", "Днипроавиа", "1+1 Продакшн" и других компаний, имеющих отношение к группе "Приват".

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к счетам ряда компаний по делу "Приватбанка".

Соответствующие решения суд вынес 4 сентября, сообщает FinClub.

Генпрокуратура с 6 июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами "Приватбанка" в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.

Доступ предоставлен к счетам "Укртатнафты", авиакомпаний "Днипроавиа", "Роза ветров", аэропорта "Днепропетровск", НПК "Галичина", "1+1 Продакшн", а также нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.

Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний: "Маркет-Сервис", "Фабрициус", "Петройл", "Таймар", "Альфа Трейд Оил", "Павлис", "Менорита", "Аварис", "Брук-Оил", "Мондоро", "Биотрейд", "Завод средств механизации аэропортов", "Сталь", "Капитал Ойл", "Пальмира Трейдинг", "Ойлстрим", "Мигора".

Кроме того, правоохранители получат доступ к компаниям: "Макси В", "Адамант Ойл", "Шкодер-С", "Натель", "Биото", "Лаби трейд", "НК Франко", "Олимп Ойл", "Т-Альфа", "Капитал Трейд", "Нафтаэнерджи", "Альфа Трейд Ойл", "Масбен", "Атис Трейд", "Тайс Ривер", "Юкон Сервис Групп", "Сегмент Ойл", "Юникс Групп", "Фобург", "АС-МВК", "Инвестгрупп", "Метриком", "Картсервис Плюс", "Реал-Стандарт", "Альфатрейдер", "Индастриал Гарант", "Дикси".

Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Как известно, Кабинет министров принял решение о вхождении в капитал "Приватбанка" 18 декабря 2016 года.

Ранее, в декабре 2017 года, Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

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Новости Бизнеса, Генпрокуратура Украины, Доступ4, ПриватБанк, Суд, Счета.
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