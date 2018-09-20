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ЕС угрожает Facebook санкциями

Марк Цукерберг
17:12 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Если соцсеть Facebook не исправит условия предоставления услуг, как от него требует Евросоюз, интернет-гигант подпадет под санкции.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что у соцсети Facebook есть время до конца текущего года, чтобы выполнить все правила ЕС относительно защиты прав потребителей. Иначе же интернет-гигант, которому принадлежит крупнейшая соцсеть мира, столкнется с санкциями, - сказала она в четверг, 20 сентября, пишет DW.

"Мое терпение лопнуло. Facebook обещал мне исправить остальные условия предоставления услуг, которые могут ввести в заблуждение, до декабря, это длится уже слишком долго", - цитирует чиновницу агентство Reuters. Она пообещала "быстрые действия" в случае срыва дедлайна соцсетью. Прошлое предупреждение В. Юрова озвучила еще в феврале этого года. Одновременно она отметила, что платформа аренды жилья AirBnB выполнила выдвинутые лишь три месяца назад требования.

25 мая вступили в силу Нормы общей защиты данных ЕС (General Data Protection Regulation, GDPR). Граждане ЕС получили не только возможность в простой и доступной форме получить от организаций информацию о свои данные, но и право на запрет их использования, исправление неправильной информации и полное их удаление из интернета. По запросу пользователей интернет-компании обязаны, в частности, предоставить информацию, с какой целью используются персональные сведения, не переданы они до третьих стран.

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Новости Бизнеса, Facebook, ЕС, Интернет, Санкции, Услуги.
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