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В Киеве хотят снова существенно повысить тарифы на холодную воду

Вода с крана
17:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В "Киевводоканале" сообщили, что тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в столице может вырасти на 17,2%, 1 кубометр будет стоить до 19,6 гривни.

Тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в Киеве в текущем году может вырасти на 17,2%, - до 19,6 гривни за 1 кубометр, сообщила пресс-служба "Киевводоканала". Сообщается, что 18 сентября состоялось обсуждение проектов постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по корректировке тарифов "Киевводоканала" на 2018 год.

В соответствии с проектом постановления размер тарифа на централизованную поставку холодной воды и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) может составить 19,596 гривни за кубометр, тогда как сейчас тариф составляет 16,716 гривни. Отмечается, что пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработные платы на предприятии.

НКРЭКУ в июне этого года повысила тариф на холодное водоснабжение и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) для "Киевводоканала" на 8% - до 16,71 гривни с 15,49 гривни за 1 кубометр. Тариф для жителей частного сектора и коллективных потребителей на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу увеличился на 11% - до 15,78 гривни с 14,184 гривни за 1 кубометр.

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"Киевводоканал" - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор из поверхностных и подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.

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Новости Бизнеса, Киевводоканал, Подорожание, Рост, Стоимость кубометра, Тариф на услуги водоотведения, Тариф на услуги водоснабжения.
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