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РФ готова полностью финансировать "Северный поток - 2", если США введут санкции

Строительство газопровода "Северный поток-2"
15:48 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что РФ готова полностью финансировать "Северный поток - 2" в случае ввода санкций США

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Мезеберг, где он встречался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, проинформировал правительство ФРГ, что РФ готова полностью финансировать "Северный поток - 2" в том случае, если США введут санкции против участников консорциума, реализующих этот проект. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники, передает Deutsche Welle.

В настоящее время строительство "Северного потока - 2" осуществляется международным консорциумом, в котором 50% принадлежат российскому "Газпрому". Среди участников консорциума - дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell. В свою очередь США неоднократно угрожали ввести санкции против энергетического сектора России в наказание за предполагаемое вмешательство Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году. От этих санкций могут пострадать и западные партнеры России.

В то же время, как передает издание, согласно действующим в ЕС правилам конкуренции, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом, поэтому 100-процентное финансирование "Северного потока - 2" Россией может не состояться. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается налагать санкции на западные компании, которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2".

Польский лидер считает, что президент США может остановить "Северный поток-2"

Строительство "Северного потока - 2" стало одной из тем, которые накануне обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин. В ходе совместного заявления для прессы перед переговорами Меркель заявила о том, что Украина должна остаться участником процесса транзита газа в Европу после запуска "Северного потока - 2". Напомним, в немецком Любмине, в Грайфсвальдском заливе, началась укладка первых труб газопровода "Северный поток - 2", который будет поставлять газ в обход Украины.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Германия, РФ, Санкции США, Строительство "Северного потока-2", Финансирование.
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