РФ готова полностью финансировать "Северный поток - 2", если США введут санкции

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Мезеберг, где он встречался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, проинформировал правительство ФРГ, что РФ готова полностью финансировать "Северный поток - 2" в том случае, если США введут санкции против участников консорциума, реализующих этот проект. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники, передает Deutsche Welle.

В настоящее время строительство "Северного потока - 2" осуществляется международным консорциумом, в котором 50% принадлежат российскому "Газпрому". Среди участников консорциума - дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell. В свою очередь США неоднократно угрожали ввести санкции против энергетического сектора России в наказание за предполагаемое вмешательство Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году. От этих санкций могут пострадать и западные партнеры России.

В то же время, как передает издание, согласно действующим в ЕС правилам конкуренции, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом, поэтому 100-процентное финансирование "Северного потока - 2" Россией может не состояться. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается налагать санкции на западные компании, которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2".

Строительство "Северного потока - 2" стало одной из тем, которые накануне обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин. В ходе совместного заявления для прессы перед переговорами Меркель заявила о том, что Украина должна остаться участником процесса транзита газа в Европу после запуска "Северного потока - 2". Напомним, в немецком Любмине, в Грайфсвальдском заливе, началась укладка первых труб газопровода "Северный поток - 2", который будет поставлять газ в обход Украины.