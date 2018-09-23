В "Укрзализныце" сообщили, на какую должность может вернуться уволенный Остапюк

Бывший гендиректор Госадминистрации железнодорожного транспорта (ГАЖТУ) Борис Остапюк не может быть восстановлен в должности главы правления ПАО "Укрзализныця". Об этом заявили в пресс-службе Укрзализныци в ответ на информационный запрос относительно вероятности восстановления Остапюка в должности руководителя общества через суд, о чем сообщалось в некоторых СМИ.

"Позиция ПАО сегодня заключается в том, что гражданин Остапюк Б.Я. в любом случае не может ставить вопрос о восстановлении его в должности председателя правления ПАО "Укрзализныця", поскольку он никогда не работал в ПАО "Укрзализныця", ПАО "Укрзализныця" является другим юридическим лицом по сравнению с ГАЖТУ, при этом назначение председателя правления ПАО "Укрзализныця" осуществляется Кабинетом министров Украины по результатам соответствующего конкурса", - отметили в Укрзализныце.

В обществе напомнили, что Укрзализныця обжаловала в Апелляционном суде Львовской области постановление Зализничного районного суда Львова, которым был заменен ответчик по делу, - ГАЖТУ на ПАО "Укрзализныця". "Апелляционный суд Львовской области согласился с доводами апелляционной жалобы ПАО "Укрзализныця" и своим постановлением от 18.09.2018 отменил постановление районного суда города Львова от 02.05.2018 по делу в части замены ответчика с ГАЖТУ на ПАТ "Укрзализныця". ПАО "Укрзализныця" в своей апелляционной жалобе отмечало, что ПАО "Укрзализныця" является несоответствующим ответчиком по указанному делу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодня в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований отсутствует запись о прекращении ГАЖТУ как юридического лица, учреждение находится в процессе реорганизации.

"В случае, если суд все же найдет законодательно обоснованные основания для удовлетворения требований Остапюка Б.Я., он может быть восстановлен в должности, которую он занимал до прекращения его полномочий распоряжением Кабинета министров Украины, а именно генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины", - объяснили в Укрзализныце.

Как сообщалось в некоторых СМИ, бывший гендиректор ГАЖТУ Борис Остапюк на этой неделе вроде бы прошел собеседование относительно назначения на должность руководителя "Укрзализныци" у Президента и лидеров "Народного фронта", и его возвращение на должность планируется через суд.

Остапюк находился в должности руководителя Государственной администрации железнодорожного транспорта страны с апреля 2014 года по ноябрь 2014 года, когда он был уволен распоряжением Кабмина за подписью Арсения Яценюка.

В 2015 году произошла реформа, в результате которой было создано ПАО "Укрзализныця". Остапюк был неоднократно замешан в коррупционных скандалах. При нем руководителем "Укрзализничпостача" (Остапюк в 2000-2002 гг. сам возглавлял это предприятие) стал Александр Лозинский, которого раньше подозревали в злоупотреблениях на тендерах в системе "УЗ", но затем дело закрыли.

Отмечалось, что фирма "Форест" бывшей супруги Остапюка Иванны Вислинской начала получать госзаказы после назначения Остапюка руководителем ГАЖТУ. Эта компания успела выиграть тендеры по высоким ценам на 9,10 млн гривень. Вскоре после этого Остапюк был уволен вместе с председателем "Укрзализничпостача". Его уволили после многомесячной проверки, назначенной Кабмином.