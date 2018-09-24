"Газпром" в списке крупнейших энергокомпаний мира потерял лидерство

Российский монополист "Газпром" резко ухудшил позиции в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. С первой строчки он опустился сразу на 17-ю, свидетельствует версия рейтинга за текущий год.

Вместе с тем в топ рейтинга вышел ЛУКОЙЛ, поднявшись с шестого места на второе. В списке он уступает лишь американской ExxonMobil, которая вернула себе первую позицию, утраченную в прошлом году, пишет РБК.

Из российских компаний в топ-50 списка также попала "Транснефть": с прошлого года она опустилась с 14-й на 30-ю строчку. "Сургутнефтегаз" же, напротив, резко улучшил свои позиции, перескочив сразу с 165-го на 35-е место. Сразу за ним следует "Роснефть", которая до того была на 22-й позиции.

В первой сотне списка также оказались российские "Татнефть" (54-е место) и НОВАТЭК (60-е). Единственной российской энергетической компанией, не представляющей нефтегазовый сектор, в списке оказались "Россети" (56-е место).

В прошлом году "Газпром" сменил ExxonMobil на первой строчке рейтинга после ее 12-летнего лидерства. В этом году, как отмечается в релизе рейтингового агентства, повторный выход ExxonMobil на первое место произошел "на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США".