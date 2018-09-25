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Кравцов: В Украину прибыли еще 7 локомотивов General Electric "Тризуб"

Локомотив General Electric
21:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Евгений Кравцов выразил надежду, что первые 30 тепловозов украинская сторона сможет получить до конца текущего года.

В Черноморск (Одесская обл.) прибыли 7 локомотив General Electric (GE) TE33AC "Тризуб", а прибытие следующей партии ожидается через 2 недели, сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

 

"Еще 7 новых тепловозов GE ночью прибыли в Черноморск. Из США они выехали примерно месяц назад. Через несколько дней - отправятся на доукомплектование в Украине", - написал Е.Кравцов во вторник вечером в своей странице в соцсети Фейсбук и опубликовал короткий видеоролик из порта.

По словам Е.Кравцова, уже в ноябре 8 локомотивов GE Evolution будут в работе на железной дороге: "Планируем задействовать их для перевозок в южном направлении".

"Следующую партию ждем за 2 недели", - добавил он.

Как сообщалось, в начале августа General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC. 11 сентября он прибыл в Украину.

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Рамочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого – поставка "Укрзализныце" в лизинг 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.

Компания GE Transportation и Крюковский вагоностроительный завод в начале июня подписали соглашение о локализации производства 30 локомотивов TE33A серии Evolution. Предполагалось, что первые тепловозы "Укрзализныця" получит в конце 2018 года.

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Новости Бизнеса, "Тризуб", General Electric, Евгений Кравцов, Локомотив General Electric, Украина, Укрзализныця.
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