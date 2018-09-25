Порошенко и Туск обсудили важные вопросы Донбасса
Новости Украины: Лидеры подтвердили необходимость выполнения Москвой Минских договоренностей в полном объеме для урегулирования ситуации на Донбассе.
Глава Украинского государства Петр Порошенко и президент Европейского совета Дональд Туск обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость продолжения давления на Россию из-за ее агрессивного поведения.
Их встреча состоялась во вторник на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Порошенко также поблагодарил Туска за решение ЕС продлить до 31 января 2019 года экономические санкции против России.
В этом же контексте стороны договорились о необходимости усилить международные усилия для защиты интересов Украины от противоправных действий РФ в Азовском море.
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В то же время Порошенко призвал президента Европейского совета усилить давление на РФ для безотлагательного освобождения украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.
На встрече с украинской стороны также присутствовали министр иностранных дел Украины Павел Климкин, уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, посол Украины в США Валерий Чалый и другие.