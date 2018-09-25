Геращенко сообщила, о чем будет говорить Порошенко на Генассамблее ООН

Президент в выступлении и на встречах в рамках Генассамблеи ООН будет поднимать вопросы безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, а также активизации торгово-экономического сотрудничества с другими странами.

Об этом написала первый заместитель Председателя Верховной Рады, уполномоченная Президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Основной проблематикой всех выступлений и встреч Президента будет безопасность и гуманитарная ситуация на Донбассе и в Крыму, перспективы введения миротворческой миссии на Донбасс. На двусторонних встречах особое внимание будет уделяться активизации торгово-экономического сотрудничества", - отметила она.

По ее словам, кроме ключевого выступления с трибуны ООН, которое состоится в среду, Порошенко проведет на полях Генассамблеи много двусторонних встреч с лидерами европейских стран, стран Африки и Азии, другими высокопоставленными чиновниками украинской диаспорой.

Кроме того, парламентарий рассказала, что Президент примет участие в конференции высокого уровня по вопросам миротворчества.

Вместе с тем Геращенко добавила, что планируются и другие "важные мероприятия, которые пока что пусть остаются интригой".

Как сообщалось, 25 сентября в Нью-Йорке торжественно открылись общие дебаты высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН с участием глав государств и правительств, в которых принимает участие Президент Украины Петр Порошенко. Глава государства планирует завершить визит в США 27 сентября.