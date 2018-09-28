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"Укртрансгаз" получил право отказывать в продаже газа должникам

"Укртрансгаз"
16:30 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Укртрансгаз" получил право отказывать потребителю в покупке определенного объема топлива, если за предыдущие периоды есть задолженности.

АО "Укртрансгаз" получил право отклонять номинации и реноминации газа, которые превышают уровень финансового обеспечения заказчика. Такое изменение в кодекс ГТС внесла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, объяснила Европейская бизнес-ассоциация (EBA).

"До этого оператор рынка не был наделен правом отклонять номинации/реноминации, превышающие уровень финансового обеспечения заказчика. Даже если возможно имели место злоупотребления. Например, несанкционированные отборы. Так, заказчики получали газ на кредитных началах без всякой гарантии его уплаты в конце месяца. Финансовые потери в таких ситуациях покрывались украинскими заказчиками через тариф на газ или бюджетом Украины", - рассказали в EBA.

Теперь, по мнению экспертов ассоциации, оператор ГТС сможет избегать злоупотреблений.

"Например, потребителю может быть отказано в покупке определенного объема топлива, если за предыдущие периоды есть задолженности. Подробно, все основания расписаны в постановлении", - отметили в EBA.

Национальная комиссия перенесла работу новой схемы газового рынка

Кроме того, отныне оператор будет иметь возможность прекратить поставки в случае несанкционированного отбора газа, недостаточности финансового обеспечения на этот объем и т.п. До настоящего времени такая норма отсутствовала, поэтому не было возможности осуществлять прекращение транспортировки.

Как сообщалось, на днях НКРЭКУ было принято постановление, которое обеспечит более действенный механизм прекращения и ограничения транспортировки природного газа недобросовестным субъектам рынка природного газа, усовершенствует порядок финансирования за предоставленные услуги и внесет точность в вопрос торговых уведомлений.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Задолженность, Отказ в покупке, Потребитель, Топливо, Укртрансгаз.
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