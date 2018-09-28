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Из Киева в Берлин можно будет доехать на поезде

Поезд УЗ
17:20 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook Кравцов

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" планирует возобновить сообщение между Киевом и Берлином.

ПАО "Укрзализныця" планирует возобновить железнодорожное сообщение между Киевом и Берлином.

Об этом сказал в пятницу в беседе с журналистами и.о. председателя правления ЧАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов после торжественного отправления в первый рейс поезда "Четыре столицы" № 31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига, сообщает корреспондент.

"Это вопрос не одного дня. Нам пришлось довольно долго работать над введением маршрута "Четыре столицы". Но я бы хотел возобновить сообщение между Киевом и Берлином. Это поезд, не курсирующий уже много лет, но раньше имевший достаточно высокую популярность", - отметил Кравцов.

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Он выразил надежду, что "Укрзализныця" сможет возобновить прямое железнодорожное сообщение с Германией уже в следующем году. "Мы будем работать, чтобы в течение следующего года дать возможность украинцам путешествовать и в эту столицу", - сказал руководитель компании.

По его словам, на сегодня достаточно высокая наполняемость поездов, которые курсируют до европейских стран, поэтому есть смысл и экономическую основу для расширения железнодорожного сообщения.

Кравцов также сообщил, что Укрзализныця планирует до конца года решить все технические моменты и запустить новый поезд Мукачево-Будапешт.

Ожидается, что маршрут этого поезда проляжет через Ниредьгазу и Дебрецен, время в дороге составит около 6 часов.

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Новости Бизнеса, Евгений Кравцов, Поезд, Поезд Киев - Берлин, Укрзализныця.
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