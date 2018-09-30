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"Укрзализныця" сообщила средний возраст своих локомотивов

Грузовые вагоны
14:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В "Укрзализныце" сообщили, что средний возраст электровозов составляет 40 лет, грузовых тепловозов - 31 год, возраст пассажирского состава тоже достигает 40 лет

В ПАО "Укрзалізниця" предоставили журналистам информацию о возрасте своих грузовых и пассажирских локомотивов.  Как сообщает ЦТС, ссылаясь на информацию компании, средний возраст грузовых электровозов составляет 40 лет, из них возраст до 8 лет имеет всего 31 электровоз, более 30 лет - 857.

Грузовые тепловозы немного "моложе" - их средний возраст составляет 31 год, при этом у УЗ нет ни одной машины, которая была бы произведена в последние 8 лет. 297 грузовых тепловозов компании - старше 30 лет.

Что касается пассажирского состава, то средний возраст электровозов тут также достигает 40 лет. Среди них нет ни одного относительно нового локомотива, то есть до 8 лет. Возраст 331 машины превышает 30 лет. Средний возраст пассажирских тепловозов составляет 28 лет, локомотивы до 8 лет также отсутствуют. Отметку в 30 лет преодолели 4 тепловоза.

Отмечается, что около 100 локомотивов будут списаны в 2019 году. Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк выделит "Укрзализныце" и "Укравтодору" 50 миллионов евро кредита. Напомним, "Укрзализныця" в рамках презентации нового логотипа показала, как выглядит так называемый поезд "четырех столиц".

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Грузовые тепловозы, Пассажирский состав, Средний возраст, Укрзализныця, Электровозы.
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