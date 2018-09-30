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В Харькове на экономическом форуме подписаны соглашения на 6 млрд.грн

Подписание договора
16:06 Сегодня Телеграф
Фото: kharkivoda.gov.ua

Новости Бизнеса: Во время экономического форума в Харькове ПАО "Донбассэнерго" и АО "Турбоатом" заключили контракт на изготовление оборудования для Славянской ТЭС.

В ходе Х Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы", прошедшего в Харькове, ПАО "Донбассэнерго" и АО "Турбоатом" заключили контракт на изготовление оборудования для Славянской ТЭС. Об этом сообщает Харьковская ОГА.

"Речь идет о модернизации цилиндра среднего давления турбины 800 МВт по программе импортозамещения турбины российского производства. Контракт подписан на сумму 250 млн грн", - сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

"Турбоатом" также подписал меморандум с компанией Siemens (Германия) о совместном участии в программах модернизации паровых турбин для тепло- и атомных электростанций на сумму до 2 млрд грн и соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Dongfang Electric Machinery (по совместному изготовлению энергетического оборудования для тепло-, гидро-, атомных и электростанций на сумму 1,68 млн грн).

Кроме того, в ходе форума был подписан контракт между автомобильной корпорацией "Богдан-Моторс" и ГП "Завод "Электротяжмаш" на поставку тяговых двигателей для троллейбусов на сумму до 150 млн грн.

Всего, по информации председателя Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной, на форуме были подписаны соглашения на общую сумму около 6 млрд грн. Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития и коммунальное предприятие "Троллейбусное депо №2"  подписали кредитное соглашение на сумму EUR10 млн на закупку новых троллейбусов и приобретение ремонтного и диагностического оборудования.

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Новости Бизнеса, Донбассэнерго, Подписание, Соглашения, Турбоатом, Форум, Харьков, Электротяжмаш.
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