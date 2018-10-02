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В Украине с октября запустили новый контейнерный поезд

ПАТ "Укрзализныця"
10:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В первый день октября "Укрзализныця" запускает контейнерный поезд по новому маршруту Одесса-Порт — Киев-Лиски

С начала октября 2018 года ежедневно будет курсировать новый контейнерный поезд по маршруту Одесса-Порт — Киев-Лиски. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАТ "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На предприятии отметили, что в 2018 году "Укрзализныця" организовала курсирование по территории Украины ряда поездов, соединяющих Одесский морской торговый порт с крупнейшими промышленными городами.

Так, с апреля осуществляет перевозки грузов контейнерный поезд Одесса-Порт — Ивано-Франковск, с июля Одесса-Порт — Днепр-Лиски, а с августа — Одесса-Порт-Харьков-Лиски.

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Среди преимуществ перевозки контейнеров в составе контейнерного поезда — уменьшение времени доставки грузов и стоимости перевозки. Продолжительность доставки грузов в контейнерах в составе контейнерного поезда составляет менее суток, а стоимость их перевозки меньше на 15%.

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Новости Бизнеса, Контейнерный поезд, Украина, Укрзализныця.
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