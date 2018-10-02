Рева: В Польше уменьшается количество вакансий для украинцев

В Польше уменьшается количество вакансий для украинцев. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНН.

"Сегодня количество вакансий для украинских рабочих в Польше уменьшается и говорить о ближайшей перспективе, что там будет серьезный рост заработных плат, я бы не стал", - заявил он.

Напомним, председатель комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павел Кулага обратил внимание на три главные причины тенденции к уменьшению числа заявлений, касающихся трудоустройства граждан Украины в Польше.