Украина, Политика https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4549754-reva-v-polshe-umenshaetsya-kolichestvo-vakansiy-dlya-ukraintsev.html
Рева: В Польше уменьшается количество вакансий для украинцев
Новости Украины: Андрей Рева сообщил, что пока в Украине все чаще предлагают работу с жильем, в Польше уменьшается количество вакансий для украинцев.
В Польше уменьшается количество вакансий для украинцев. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает УНН.
"Сегодня количество вакансий для украинских рабочих в Польше уменьшается и говорить о ближайшей перспективе, что там будет серьезный рост заработных плат, я бы не стал", - заявил он.
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Напомним, председатель комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павел Кулага обратил внимание на три главные причины тенденции к уменьшению числа заявлений, касающихся трудоустройства граждан Украины в Польше.
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