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В Кабмине готовы объявить конкурс для кандидатов в ГФС

Государственная фискальная служба
07:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман хочет объявить конкурс на должность главы Государственной фискальной службы (ГФС) после завершения переговоров с Международным валютным фондом.

В Кабинете министров уже подготовили документы для объявления конкурса для кандидатов на должности в Государственной фискальной службе.  Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК.

"По ГФС. Сейчас мы заканчиваем переговоры с международными партнерами и все же хотим подойти не к фейковой реформе, а к реальному изменению системы работы таможни и налогового направления", - рассказал Гройсман.

Сейчас в правительстве определяют модель работы таможни и ГФС, потому что вместо двух конкурсов на занятие должностей может быть объявлен только один.

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"Как только мы определимся с самой моделью, а мы уже на финализации, тогда мы объявим конкурс. Это уже в наших планах. Уже готовы документы для объявления конкурса. Мы только определяемся в отношении юридических лиц ГФС и таможни: это будет одно юридическое лицо, или две. Если одно - один конкурс, если два - два конкурса", - добавил он.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Государственная фискальная служба, ГФС, Кабинет Министров Украины, Украина.
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