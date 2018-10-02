В Кабмине готовы объявить конкурс для кандидатов в ГФС

В Кабинете министров уже подготовили документы для объявления конкурса для кандидатов на должности в Государственной фискальной службе. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК.

"По ГФС. Сейчас мы заканчиваем переговоры с международными партнерами и все же хотим подойти не к фейковой реформе, а к реальному изменению системы работы таможни и налогового направления", - рассказал Гройсман.

Сейчас в правительстве определяют модель работы таможни и ГФС, потому что вместо двух конкурсов на занятие должностей может быть объявлен только один.

"Как только мы определимся с самой моделью, а мы уже на финализации, тогда мы объявим конкурс. Это уже в наших планах. Уже готовы документы для объявления конкурса. Мы только определяемся в отношении юридических лиц ГФС и таможни: это будет одно юридическое лицо, или две. Если одно - один конкурс, если два - два конкурса", - добавил он.