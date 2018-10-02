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Стало известно, сколько времени нужно на внедрение электронных учебников

Минобразования
07:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Павел Хобзей сообщил, что электронная платформа в этом году заработает как основа.

Для организации учебного процесса с использованием электронных учебников в украинских школах нужно минимум 5 лет. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

"Если брать примеры других стран, то нет полной замены этих книг. В Латвии, например, средства дают школам и предлагают выбирать самостоятельно, какой тип книг использовать. На самом деле, электронные книги - они интерактивные и дополняют бумажные учебники. Мы хотим выбрать электронные, потому что дети сейчас сидят в гаджетах и им это гораздо интереснее, потому что присутствует мультимедиа. Процесс нужно организовать так, чтобы он работал. На это нужно минимум лет 5", - сообщил заместитель министра.

Хобзей также отметил, что кроме обеспечения детей электронными учебниками есть потребность в обеспечении электронными материалами. Над этим в министерстве сейчас работают, добавил он.

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"Кроме вопроса электронных учебников, еще есть момент обеспечения их электронными материалами. Закон дал свободу учителю, который теперь в праве делать собственную программу. Когда мы создадим электронную платформу и будут материалы, учитель имеет право их использовать и монтировать свой урок так, как он пожелает в соответствии со стандартами образования. Потому что сейчас есть конструктор урока, но нет материалов", - добавил Хобзей.

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Новости Украины, Министерство образования и науки Украины, Павел Хобзей, Украина, Электронные учебники.
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