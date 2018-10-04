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"Газпром" назвал сроки начала поставки газа в Европу по "Северному потоку 2"

Северный поток-2"
16:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что поставки газа по "Северному потоку-2" запланированы с 1 января 2020 года.

"Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

А.Миллер отметил, что первый "Северный поток" уже довольно долгое время работает с превышением своей плановой мощности, и это является ещё одним доказательством востребованности "Северного потока 2".

"За последние 12 месяцев загрузка "Северного потока 1" на 7% выше проектной мощности. Мы помним, что его проектная мощность 55 млрд куб. м, но технологические особенности позволяют экспортировать чуть больше. За 12 месяцев мы экспортировали через "Северный поток 1" ровно 59 млрд куб м. "Северный поток 1" как газотранспортный коридор экспорта газа из России востребован больше чем на 100%. Это ответ на вопрос нужен ли "Северный поток 2", - сказал А.Миллер.

"Сегодня ведётся строительство "Северного потока 2", строго в тех сроках, которые были заявлены. Мы можем начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года", - отметил глава "Газпрома".

Кроме того, он сообщил, что через два месяца "Газпром" закончит строительство морской части "Турецкого потока". "Но если по "Северному потоку 2" мы много дискутировали, хотя проект реализуется, то хотел бы отметить, что строительство проекта "Турецкий поток"- это то, что называется уже реализованные нитки, он реализуется с опережением графика. Через два-три месяца мы закончим строительство морской части "Турецкого потока", - сказал он.

Между тем, А.Миллер подчеркнул: "Поставки трубопроводного газа из России всегда будут более конкурентоспособными, чем поставки СПГ из любого региона мира. Европейский рынок для СПГ является "последним прибежищем", трубопроводный газ всегда будет выигрывать на нем".

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А.Миллер также отметил, что запасов газа "Газпрома" хватит для удовлетворения спроса на российском, европейском и азиатском рынках. "Конечно, если мы говорим о европейском рынке, то мы говорим о запасах российского газа. Запасы 335 трлн куб газа, и ещё раз подчеркнём, что никаких вопросов с нашими запасами с точки зрения удовлетворения российских потребителей, европейских потребителей в 21 веке быть не может. Мы сможем удовлетворить все потребности на российском, европейском рынке, азиатском рынках. Мы говорим, прежде всего, о трубных поставках", - добавил А.Миллер, подчеркнув, что на европейском рынке трубные поставки играют ключевую роль в энергетическом балансе.

"Если говорить о газовом импорте, то СПГ имеет в настоящее время по итогам 8 месяцев 2018 года 17%, все остальное - это трубные поставки. Если говорить о поставках сжиженного газа на европейский рынок, то отмечается снижение поставок на 4,5 млрд куб м за 8 месяцев", - отметил глава "Газпрома".

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Все по теме:

Новости Бизнеса, 1 января 2020 года, Газпром, ЕС, Начало, Поставки газа, Северный поток-2.
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