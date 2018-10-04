НАК "Нафтогаз Украины" отчитался о готовности к отопительному сезону

НАК "Нафтогаз Украина" подготовлен к началу отопительного сезона и готов обеспечить Украину газом, заявил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

"Компания полностью готова к выполнению возложенных на нее обязательств", - сказал он в ходе селекторного совещания с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов в четверг в Киеве.

По его словам, на сегодня в подземных газовых хранилищах находится 16 млрд 315 млн куб. м. природного газа.

"В случае каких-то аномальных холодов в отопительном сезоне имеем возможности постоянно увеличивать импорт для того, чтобы поддерживать необходимое количество газа и давления в системе", - добавил он.

Напомним, в среду на заседании Кабмина правительство приняло решение о начале отопительного сезона с 15 октября. Владимир Гройсман заявил, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко призывает глав областных государственных администраций обращаться в прокуратуру в случае несвоевременного начала отопительного сезона органами местного самоуправления.