Похолодание в Украине: стало известно, когда включат отопление

В ближайшие сутки погоду в Украине существенно похолодает, так как с северо-запада Европы продолжит поступать прохладный воздух, вследствие чего температура снизится, кроме того, по всей стране усилится ветер. По прогнозам синоптиков ночью ожидаются заморозки, а днем сильный ветер.

В правительстве уже рассмотрели вопрос подачи отопления в украинские дома, и отметили, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.

Так, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин принял решение о начале отопительного сезона в стране с 15 октября.

"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", - сказал он на заседании правительства в среду, после чего решение было принято.

В.Гройсман добавил, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.

"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", - подчеркнул он.