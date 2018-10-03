Похолодание в Украине: стало известно, когда включат отопление
Новости Украины: Кабмин уже принял решения, необходимые для начала отопительного сезона в Украине.
В ближайшие сутки погоду в Украине существенно похолодает, так как с северо-запада Европы продолжит поступать прохладный воздух, вследствие чего температура снизится, кроме того, по всей стране усилится ветер. По прогнозам синоптиков ночью ожидаются заморозки, а днем сильный ветер.
В правительстве уже рассмотрели вопрос подачи отопления в украинские дома, и отметили, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.
Так, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин принял решение о начале отопительного сезона в стране с 15 октября.
"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", - сказал он на заседании правительства в среду, после чего решение было принято.
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В.Гройсман добавил, что важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.
"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", - подчеркнул он.