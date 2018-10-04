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Зубко о начале отопительного сезона: На местах достаточно финансирования

Отопление
10:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр ЖКХ Геннадий Зубко призвал глав областных государственных администраций в случае несвоевременного начала отопительного сезона обращаться в прокуратуру.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко призывает глав областных государственных администраций обращаться в прокуратуру в случае несвоевременного начала отопительного сезона органами местного самоуправления.

"Отдельное сообщение для глав обладминистраций, относительно того, чтобы взять под личный контроль начало отопительного сезона. Среднесуточная температура укажет на начало отопительного сезона – не происходит запуск отопительного сезона, значит, главы обладминистраций обращаются в прокуратуру в отношении того, из-за чего вовремя не начато предоставление качественной услуги", - сказал он в ходе селекторного совещания с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов в четверг в Киеве.

По словам Г.Зубко, на местах достаточно финансирования для начала отопительного сезона, и "разговоров о том, что кто-то что-то не успевает, быть не может".

Кроме того, вице-премьер подчеркнул ответственность местных органов по коммунальным предприятиям, которые обеспечивают запуск отопительного сезона. В Минсоцполитики сообщили, что для оформления субсидии достаточно подать только заявление и декларацию о доходах. 

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Геннадий Зубко, Главы ОГА, Несвоевременное начало, Отопительный сезон, Прокуратура.
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