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В случае запуска "Северного потока 2", Киев потребует $12 миллиардов компенсации

ПХГ
16:15 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что если будет запущен газопровод "Северный поток-2" через Балтику, то Украина будет требовать компенсации 12 млрд долларов.

Если проект газопровода "Северный поток - 2" через Балтику будет реализован, то Украина будет добиваться компенсации 12 млрд долларов в Международном арбитраже. Такое заявление сделал коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Пятого канала".

"Если проект газопровода будет реализован, то Киев потребует взыскания с России убытков, которые он понесет за простой своей газотранспортной системы; соответствующий иск компания уже подала в Международный арбитраж", - сказал менеджер Нафтогаза.

Он отметил, что европейские правила ценообразования позволяют отразить эффект от простоя украинской инфраструктуры.

"Газпром" назвал сроки начала поставки газа в Европу по "Северному потоку 2"

Как сообщалось, "Нафтогаз" требовал от российского "Газпрома" выплаты компенсаций за несоблюдение минимальных объемов прокачки газа. В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить в пользу Нафтогаза 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по соглашению о транзите.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Газопровод, Компенсация, Нафтогаз Украины, Реализация, Северный поток-2.
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