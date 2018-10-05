В случае запуска "Северного потока 2", Киев потребует $12 миллиардов компенсации

Если проект газопровода "Северный поток - 2" через Балтику будет реализован, то Украина будет добиваться компенсации 12 млрд долларов в Международном арбитраже. Такое заявление сделал коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Пятого канала".

"Если проект газопровода будет реализован, то Киев потребует взыскания с России убытков, которые он понесет за простой своей газотранспортной системы; соответствующий иск компания уже подала в Международный арбитраж", - сказал менеджер Нафтогаза.

Он отметил, что европейские правила ценообразования позволяют отразить эффект от простоя украинской инфраструктуры.

Как сообщалось, "Нафтогаз" требовал от российского "Газпрома" выплаты компенсаций за несоблюдение минимальных объемов прокачки газа. В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить в пользу Нафтогаза 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по соглашению о транзите.