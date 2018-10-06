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В ПФ объяснили, почему быстрое поднятие тарифа на доставку пенсий невозможно

Деньги
14:49 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Пенсионном фонде объяснили, что повышение тарифа на доставку пенсий, как того требует "Укрпочта" пока невозможно, так как это не предусмотрено в бюджете.

Повышение тарифа на доставку пенсий и денежной помощи, как того требует ПАО "Укрпочта", обусловит дополнительные расходы на доставку, которые не предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда. Об этом  сообщили в Пенсионном фонде Украины.

"Учитывая, что тариф на оплату услуг по доставке и выплате пенсий определен в процентах от суммы пенсии, которая выплачивается, размер оплаты за услуги возрастает пропорционально величине роста пенсионных выплат получателям через ПАО "Укрпочта". Повышение тарифа на доставку пенсий и денежной помощи обусловит дополнительные расходы на доставку, которые не предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда Украины. Источники для их покрытия не определены", - отметила заместитель директора департамента Пенсионного фонда Украины Лилия Пухлий.

По ее словам, тарифы на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, которые выплачиваются из средств Пенсионного фонда, определяются Министерством инфраструктуры по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и фондом.

Сейчас они определены приказом Государственного комитета связи и информации Украины "Об утверждении тарифов на оплату услуг, связанных с выплатой и доставкой государственных пенсий и денежной помощи" от 22.07.2004 №166, и составляют 0,79% суммы пенсионных выплат, доставляется пенсионерам в городах, и 1,56% - в сельской местности.

Как сообщалось ранее, "Укрпочта" угрожает прекратить доставку пенсий, поскольку тариф на эту услугу не пересматривался с 2004 года. Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в эфире "Радио НВ". Он аргументировал это тем, что от доставки пенсий населению Укрпочта в этом году получила 1 млрд грн убытков.

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Новости Бизнеса, Бюджет, Доставка пенсий, Доставка пенсисий черех Укрпочту, Пенсионный фонд, Повышение тарифа, Укрпочта.
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