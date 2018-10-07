Локомотивы General Electric, поставленные из США, оказались без тормозов
Новости Бизнеса: Локомотивы, которые в августе поставила из США в Украину General Electric Evolution, не могут передвигаться в составе поезда из-за отключенных тормозов.
Локомотивы General Electric Evolution, поставленные Украине США, отправлены со станции Черноморск-Порт для окончательной сборки на Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ). Об этом сообщает Главред со ссылкой на главного ревизора по безопасности движения Одесской железной дороги Рудольфа Мелкумяна.
Из-за отключенных тормозов сами машины передвигаться не могут и едут в составе поезда, с 25 пустыми зерновозами, которые помогают составу тормозить.
"Учитывая то обстоятельство, что тепловозы отправлялись в "холодном" состоянии с отключенными тормозами, и что общий вес семи тепловозов составляет 966 тонн, то было принято решение сформировать поезд с добавлением к указанным тепловозам 25-ти порожних зерновозов с включенными тормозами для обеспечения всего поезда минимальным необходимым тормозным нажатием тормозных колодок", - отметил Мелкумян.
Локомотивы "Тризуб" от General Electric: Укрзализныця сообщила о деталях проекта
В начале августа General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC. Рамочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого - поставка "Укрзализныце" в лизинг 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10 процентов. Компания GE Transportation и КВСЗ в начале июня 2018 года подписали соглашение о локализации производства 30 локомотивов TE33A серии Evolution. Предполагалось, что первые тепловозы "Укрзализныця" получит в конце 2018 года.
С какого дуба ві рухнули, какие тормоза в локомотивах ? Давление нагнетается в систему торможения, чтобы ехать, при сбросе давления с любого тормозит весь состав а не локомотив.
Система торможения поездов противоположная тому как в автомобиле. Нет там никаких тормозных колодок.