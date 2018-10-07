День Независимости Украины

Новости компаний

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Новое министерство в Украине: Климкин рассказал об угрозах и вызовах
Новое министерство в Украине: Климкин рассказал об угрозах и вызовах
Новости: Появилась карта заминированного Донбасса
Появилась карта заминированного Донбасса
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обряды для незамужних девушек
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обряды для незамужних девушек

Локомотивы General Electric, поставленные из США, оказались без тормозов

Локомотивы
16:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Локомотивы, которые в августе поставила из США в Украину General Electric Evolution, не могут передвигаться в составе поезда из-за отключенных тормозов.

Локомотивы General Electric Evolution, поставленные Украине США, отправлены со станции Черноморск-Порт для окончательной сборки на Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ). Об этом сообщает Главред со ссылкой на главного ревизора по безопасности движения Одесской железной дороги Рудольфа Мелкумяна.

Из-за отключенных тормозов сами машины передвигаться не могут и едут в составе поезда, с 25 пустыми зерновозами, которые помогают составу тормозить.

"Учитывая то обстоятельство, что тепловозы отправлялись в "холодном" состоянии с отключенными тормозами, и что общий вес семи тепловозов составляет 966 тонн, то было принято решение сформировать поезд с добавлением к указанным тепловозам 25-ти порожних зерновозов с включенными тормозами для обеспечения всего поезда минимальным необходимым тормозным нажатием тормозных колодок", - отметил Мелкумян.

Локомотивы "Тризуб" от General Electric: Укрзализныця сообщила о деталях проекта

В начале августа General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC. Рамочное соглашение между "Укрзализныцей" и GE предусматривает 15-летнее партнерство в части обновления и модернизации тягового подвижного состава, первый этап которого - поставка "Укрзализныце" в лизинг 30 новых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10 процентов. Компания GE Transportation и КВСЗ в начале июня 2018 года подписали соглашение о локализации производства 30 локомотивов TE33A серии Evolution. Предполагалось, что первые тепловозы "Укрзализныця" получит в конце 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, General Electric Evolution, локомотивы, Отключенные тормоза, Поставка, США, Украина, Укрзализныця.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • Шурик 07.10.2018 16:35

    С какого дуба ві рухнули, какие тормоза в локомотивах ? Давление нагнетается в систему торможения, чтобы ехать, при сбросе давления с любого тормозит весь состав а не локомотив.
    Система торможения поездов противоположная тому как в автомобиле. Нет там никаких тормозных колодок.

    ответить
Показать комментарии

Новости компаний

"Укрпошта" погасила свои долги перед ВБР "Газпром" назвал сроки начала поставки газа в Европу по "Северному потоку 2" НАК "Нафтогаз Украины" отчитался о готовности к отопительному сезону

Последние новости

Украинская теннисистка снялась с турнира в Гонконге УПЛ: Десна уверенно переиграла Львов в гостях Порция заразного смеха: вечерние анекдоты 7 октября
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
04 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
05 Гороскоп на сегодня, 7 октября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
17:25 КНДР и США договорились провести второй саммит
17:19 В центре Одессы снова стрельба, ранен прохожий
17:15 Курьезные кадры, снятые в нужный момент
17:13 Макгрегор обратился к болельщикам после поражения от Нурмагомедова
17:13 Супрун сравнила украинские медзаведения с лепрозориями
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Новости: Танцы со звездами 2018: чего ожидать в седьмом выпуске
Танцы со звездами 2018: чего ожидать в седьмом выпуске
Добавить комментарий
1
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь