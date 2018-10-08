Товарные вагоны УЗ можно будет арендовать через Prozorro

ПАО "Укрзализныця" заключило договор с ГП "Прозорро.Продажи" и в рамках "пилотного" проекта с ноября начнет сдавать в аренду товарные вагоны через электронную систему Prozorro.Продажи, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

"На электронные торги планируется выставлять 5% пустого парка вагонов, по их результатам будет определяться цена для всего парка вагонов по видам на определенную дату", – говорится в сообщении на сайте МЭРТ.

Помимо аренды вагонов, договор также предусматривает проведение электронных аукционов по отчуждению, передаче в пользование и аренду имущества "Укрзализныци".

Как отмечает МЭРТ, национальный перевозчик также разрабатывает дополнительные направления использования электронных аукционов. Один из них – управление имуществом, он включает в себя списание предварительно почти 700 тыс. разных объектов, в том числе более 10 тыс. устаревших и непригодных вагонов и материалов для вторичной переработки (металлолом, масло, шины и прочее). Еще одно направление – прозрачная продажа прав аренды помещений на железнодорожных вокзалах.

"Именно благодаря онлайн-сервису планируем перейти на электронную систему продажи и котировки стоимости перевозок в грузовых вагонах. Это позволит сформировать объективную картину на спрос нашего вагона со стороны рынка и определить сбалансированную стоимость вагона для клиента. Введение этого прозрачного механизма должен снять любые вопросы относительно реальной стоимости перевозки и установить конкурентную цену на вагоны общества", – цитирует пресс-служба МЭРТ и.о. главы правления компании Евгения Кравцова.

"Пилотный" проект рассчитан на год, после чего может быть продлен, уточняют в МЭРТ.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в рабочем парке "Укрзализныци" насчитывалось 61 тыс. грузовых вагонов, из которых почти 28 тыс. полувагонов, 10,3 тыс. зерновозов, почти 3 тыс. фитинговых платформ, указывается в сообщении.