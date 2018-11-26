"Ощадбанк" выиграл дело против России за аннексию Крыма

Новости Бизнеса: Ощадбанк выиграл в международном арбитраже у РФ $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Арбитражный суд в Париже 26 ноября 2018 года принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка (Киев), причиненных в результате аннексии Россией Крыма.

Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации", - говорится в сообщении.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как отмечается в сообщении, решение арбитража в пользу Ощадбанка стало результатом более чем 4-летних усилий команды Ощадбанка и его юридических советников - компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и украинского юридического советника "Астерс Консалт".

В целом объем искового заявления Ощадбанка против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тыс. страниц. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

"Наш пример показывает, что попытки заставить государство-агрессора ответить в юридической плоскости за убытки, возникшие из-за оккупации части территории Украины, имеют хорошую перспективу. Мы призываем другие украинские компании как государственной, так и частной форм собственности обращаться в международный арбитраж для того, чтобы восстановить справедливость и заставить оккупанта ответить хотя бы за экономические потери Украины вследствие разбойного нападения на нашу страну", - цитирует пресс-служба Ощадбанка главу правления финучреждения Андрея Пышного.

По словам банкира, специалисты банка готовы предоставить консультации организациям, которые пойдут по пути Ощадбанка и будут обращаться в международные судебные институты и арбитражи против Российской Федерации по поводу потерь из-за аннексии Крыма.