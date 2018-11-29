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Стало известно о решениях Стокгольмского арбитража в деле против "Газпрома"

Стало известно о решениях Стокгольмского арбитража в деле против &quot;Газпрома&quot;
13:24 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" обнародовал решения Стокгольмского арбитража с "Газпромом".

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал решения Стокгольмского арбитража по контрактам с "Газмпромом" (РФ), сообщила компания в своем пресс-релизе.

"Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы о раскрытии деталей процесса в Стокгольме, НАК "Нафтогаз Украины" впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа", – говорится в сообщении.

В то же время, некоторые части решений остаются в закрытом доступе по причине конфидециальности по контрактам между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года.

Ранее сообщалось, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж изменил формулу ценообразования на газ по контракту относительно поставки газа в Украину. Таким образом, уменьшил его стоимость, и это привело к уменьшению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, которые предоставляются Нафтогазом.

Нафтогаз может отказать Газпрому в транзите газа

По решению Стокгольмского арбитража по транзитному делу, Газпром должен Нафтогазу 4,63 млрд долл., из них 2,1 млрд долл. были зачтены трибуналом в счет задолженности Нафтогаза по оплате полученного в 2014-2015 годах, но не оплаченного газа.

По результатам обоих решений, Газпром должен оплатить в интересах Нефтегаза 2,56 млрд долл. и штраф, который набегает за неуплату долга.

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Газпром, Нафтогаз, Нафтогаз Украины, РФ, Стокгольмский арбитраж.
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