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Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" стал больше

Долг &quot;Газпрома&quot; перед &quot;Нафтогазом&quot; стал больше
18:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По решению Стокгольмского арбитража, выплаты "Газпрома" "Нафтогазу" стали больше.

Российская компания "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража уже должна Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" почти 2,7 млрд долл., тогда как согласно февральскому решению суда российская компания должна была выплатить украинской стороне 2,56 млрд грн. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в опубликованном пресс-службой "Нафтогаза" на Facebook видео.

По его словам, принудительное взыскание проводится в трех европейских странах, а также продолжаются судебные процессы относительно реализации активов "Газпрома".

"Газпром должен заплатить нам почти 2,7 млрд долл. По крайней мере в трех юрисдикциях - Швейцария, Великобритания и Нидерланды - проводим принудительное взыскание. Соответственно, у нас продолжаются судебные процессы относительно ареста активов "Газпрома" и реализации этих активов для того, чтобы мы получили деньги, которые нам должен "Газпром", - сказал Витренко.

Как сообщалось, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения "Нафтогаз" оставался должен "Газпрому" около 2 млрд долл.

Стало известно о решениях Стокгольмского арбитража в деле против "Газпрома"

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 млрд куб. м в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долл.

28 февраля 20 18 года "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл.

По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом "Газпрому" ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате этих средств Украине.

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Газпром, Нафтогаз, Стокгольмский арбитраж.
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