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Болгарская авиакомпания отказалась летать в Одессу

Болгарская авиакомпания отказалась летать в Одессу
15:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Выполнение полетов после 16 декабря будет зависеть от нормализации ситуации в Украине.

Авиакомпания "Bulgaria Air" приостановила осуществление рейсов между Софией и Одессой до 16 декабря включительно из-за введения военного положения в Украине. Об этом сообщается на сайте компании.

"Учитывая объявление военного положения в Украине и рекомендации Министерства иностранных дел, для безопасности пассажиров национальный перевозчик Bulgaria Air приостановил рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно", - говорится в публикации.

Для получения дополнительной информации и помощи касательно уже приобретенных авиабилетов пассажирам рекомендуют обращаться в Центр по обслуживанию абонентов.

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Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.

26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в десяти областях, в частности в Одесской области.

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Все по теме:

Украина, Одесса, Болгария, Авиарейсы, Военное положение, Ситуация в Украине, Bulgaria Air, Болгарская авиакомпания.
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