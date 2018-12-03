Болгарская авиакомпания отказалась летать в Одессу

Новости Бизнеса: Выполнение полетов после 16 декабря будет зависеть от нормализации ситуации в Украине.

Авиакомпания "Bulgaria Air" приостановила осуществление рейсов между Софией и Одессой до 16 декабря включительно из-за введения военного положения в Украине. Об этом сообщается на сайте компании.

"Учитывая объявление военного положения в Украине и рекомендации Министерства иностранных дел, для безопасности пассажиров национальный перевозчик Bulgaria Air приостановил рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно", - говорится в публикации.

Для получения дополнительной информации и помощи касательно уже приобретенных авиабилетов пассажирам рекомендуют обращаться в Центр по обслуживанию абонентов.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.

26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в десяти областях, в частности в Одесской области.