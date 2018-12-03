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Украина почти на четверть сократила импорт газа

Украина почти на четверть сократила импорт газа
16:14 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украина уменьшила импорт природного газа, наибольшие объемы голубого топлива были импортированы из Словакии.

Украина в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила импорт природного газа на 22,7%, или на 2,98 млрд куб. м, - до 10,113 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпании "Укртрансгаз". Согласно сообщению, импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

В частности, за 11 месяцев было импортировано 6,23 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии - 0,66 млрд куб. м и 3,2 млрд куб. м соответственно.

Как сообщалось, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома".

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В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации. В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 млрд долл.

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Газ, Нафтогаз, Укртрансгаз, Импорт газа, Транзит газа.
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