Через Украину сократился транзит российского газа

Новости Бизнеса: Транзит газа через украинскую ГТС в январе-ноябре 2018 года составил 79,162 млрд кубометров.

Украина в январе-ноябре 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,4% (на 6 млрд 337,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 79,167 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

В том числе транзит газа через Украину в Европу за этот период составил 76 млрд 610,8 млн куб. м (-7,9% к январю-октябрю-2017), Молдову – 2 млрд 556,2 млн куб. м (+8%).

По итогам ноября-2018 транзит газа снизился на 12,7% (на 1 млрд 32,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 7 млрд 102,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 6 млрд 771,9 млн куб. м (-13,5% к ноябрю-2017), Молдову – 330,3 млн куб. м (+6,7%).

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.