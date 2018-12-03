Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Генпрокурор намерен ввести новые санкции против РФ
Генпрокурор намерен ввести новые санкции против РФ
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе
Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе

Через Украину сократился транзит российского газа

Через Украину сократился транзит российского газа
22:10 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/utg.ua

Новости Бизнеса: Транзит газа через украинскую ГТС в январе-ноябре 2018 года составил 79,162 млрд кубометров.

 Украина в январе-ноябре 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,4% (на 6 млрд 337,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 79,167 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

В том числе транзит газа через Украину в Европу за этот период составил 76 млрд 610,8 млн куб. м (-7,9% к январю-октябрю-2017), Молдову – 2 млрд 556,2 млн куб. м (+8%).

По итогам ноября-2018 транзит газа снизился на 12,7% (на 1 млрд 32,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 7 млрд 102,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 6 млрд 771,9 млн куб. м (-13,5% к ноябрю-2017), Молдову – 330,3 млн куб. м (+6,7%).

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГТС, Укртрансгаз, Нафтогаз Украины, Транзит газа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника
04 В Украине изменился размер пособия на ребенка: все подробности
05 Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Через Украину сократился транзит российского газа
Через Украину сократился транзит российского газа
В Украине стартуют масштабные сборы резервистов: что нужно знать
В Украине сборы резервистов: что нужно знать
Киев требует допустить консула к морякам в России
Киев требует допустить консула к морякам в РФ
Медики подсказали, какие продукты вызывают сонливость
Медики подсказали, какие продукты вызывают сонливость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь