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УЗ нормализовала работу сервиса продажи билетов: озвучена причина сбоев

УЗ нормализовала работу сервиса продажи билетов: озвучена причина сбоев
12:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Восстановлена корректная работа системы онлайн-покупки билетов на поезда Укрзализныци после массового сбоя.

Акционерная компания "Укрзализныця" стабилизировала работу онлайн-системы продажи железнодорожных билетов, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Сейчас работа онлайн-системы сервис booking.uz.gov.ua стабилизирована. Клиенты, совершившие оплату до 19.00, сделки которых были подтверждены банком, начинают получать свои билеты на указанные электронные ящики. В случае неподтверждения сделки банком, средства возвращаются на счета клиентов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в случае, если заявленная операция осталась без результата, клиенты сервиса booking.uz.gov.ua могут обратиться с соответствующей информацией в установленном порядке по телефону: (044)591-19-88, электронной почте: [email protected] или Skype: uz_booking.

"Ограничения на количество подключений к сайту booking.uz.gov.ua будут сняты после обработки всех запросов от клиентов, не получивших подтверждение своих операций за период с 14-00 до 20-00",- говорится в сообщении.

Пресс-служба ж/д перевозчика просит прощение у пассажиров за временные неудобства, возникшие из-за значительной нагрузки на систему.

"Например, только в период с 19 до 20 часов через сервис booking.uz.gov.ua успешно было приобретено 18 000 билетов. Тогда как в среднем за час через онлайн-систему продается 2000 билетов", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, 4 декабря, в онлайн-системе приобретения билетов "Укрзализныци" произошел массовый сбой: несмотря на снятие требуемой суммы, документы на проезд пользователи не получили. Поэтому "Укрзализныця" ввела ограничения в работе онлайн-системы продажи билетов в связи с увеличением нагрузки в 6 раз.

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Укрзализныця, УЗ, Покупка билетов.
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